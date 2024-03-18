В Башкирии егеря осудили за случайное убийство знакомого

В сентябре прошлого года мужчина и трое его знакомых отправились на охоту в лес у деревни Ялгыз-Нарат. Разделившись на пары, они разошлись в разные стороны. Услышав хруст в кустах, егерь выстрелил из ружья, попав в приятеля. Мужчина погиб на месте. Свою вину егерь полностью признал, и суд назначил ему один год ограничения свободы.