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В Башкирии егеря осудили за случайное убийство знакомого

В Балтачевском районе Башкирии перед судом по статье о причинении смерти по неосторожности предстал егерь из Татышлинского района.
Источник: МК.RU Уфа

В сентябре прошлого года мужчина и трое его знакомых отправились на охоту в лес у деревни Ялгыз-Нарат. Разделившись на пары, они разошлись в разные стороны. Услышав хруст в кустах, егерь выстрелил из ружья, попав в приятеля. Мужчина погиб на месте. Свою вину егерь полностью признал, и суд назначил ему один год ограничения свободы.