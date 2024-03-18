Два человека погибли при загорании жилого дома в Червенском районе

За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрировано пять пожаров в Минском районе, где произошло три возгорания, а также в Молодечненском и Червенском районах. В природных экосистемах зарегистрированы три загорания: торфа в Пуховичском районе на площади 0,002 га и два загорания сухой растительности в Борисовском районе на общей площади 0,022 га. Нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зафиксировано.