Два человека погибли при загорании жилого дома в Червенском районе

Вчера, 17 марта, в 14.38 спасателям поступил сигнал о загорании жилого дома в деревне Войнилово Червенского района.
Прибывшие по адресу вызова подразделения МЧС установили, что дом горит открытым пламенем. Существовала также угроза распространения огня на две хозяйственные постройки.
При проведении разведки внутри дома пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины. Причины пожара устанавливаются.
За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрировано пять пожаров в Минском районе, где произошло три возгорания, а также в Молодечненском и Червенском районах. В природных экосистемах зарегистрированы три загорания: торфа в Пуховичском районе на площади 0,002 га и два загорания сухой растительности в Борисовском районе на общей площади 0,022 га. Нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зафиксировано.
В Минской области с начала года произошло 268 пожаров, при которых погибли 36 человек. Спасатели напоминают, что основной причиной огненных чрезвычайных ситуаций с трагическим исходом по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем.