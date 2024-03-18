Двухлетнюю девочку ищут волонтёры в Алматинской области

Инцидент произошел 17 марта около 16:00. Айя Молгачева вышла из дома и не вернулась. Девочка проживает в Енбекшиказахском районе, село Куш, территория Карачингильского охотничьего хозяйства.
Айя невысокого роста, приблизительно 100−105 см, худощавого телосложения. У нее темные, длинные волосы и карие глаза.
В день исчезновения на ней была одежда: розовая безрукавка с белыми полосками и капюшоном, серое платье, а также на ногах — розовые сапоги.
Любая информация о местонахождении Айи крайне важна. В случае наличия данных просьба сообщить по следующим контактам:
- телефоны/WhatsApp: +77013759291, +77051053131, +77003050525;
- написать в директ Instagram
- либо обратиться в службу 102.