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Двухлетнюю девочку ищут волонтёры в Алматинской области

Поиски пропавшей трехлетней девочки Айи Молгачевой активно ведутся волонтерами, сообщает портал El.kz, ссылаясь на информацию из Instagram-аккаунта (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) volontery_lider.kz_almobl.

Инцидент произошел 17 марта около 16:00. Айя Молгачева вышла из дома и не вернулась. Девочка проживает в Енбекшиказахском районе, село Куш, территория Карачингильского охотничьего хозяйства.

Айя невысокого роста, приблизительно 100−105 см, худощавого телосложения. У нее темные, длинные волосы и карие глаза.

В день исчезновения на ней была одежда: розовая безрукавка с белыми полосками и капюшоном, серое платье, а также на ногах — розовые сапоги.

Любая информация о местонахождении Айи крайне важна. В случае наличия данных просьба сообщить по следующим контактам:

  • телефоны/WhatsApp: +77013759291, +77051053131, +77003050525;
  • написать в директ Instagram
  • либо обратиться в службу 102.