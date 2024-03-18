В Самарканде ученика военно-спортивной школы перевозили прикованным цепями. Детский омбудсмен и агентство соцзащиты взяли ситуацию под контроль. Видео

В МВД рассказали, что сообщение об этом случае поступило 16 марта по номеру 102. Прикованного ребенка нашли в автомобиле «Дамас» на улице Гагарина в Самарканде.
Правоохранители выехали на место и оформили ситуацию. В настоящее время лицо, совершившее противоправные действия в отношении ребенка, находится под следствием.
Пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов также сообщил, что по данному факту возбудили дело по статье 138 (незаконное лишение свободы с применением силы) Уголовного кодекса. В настоящее время органы внутренних дел проводят расследование.
К делу подключилась и детский омбудмсмен Сурайё Рахманова. Она же раскрыла некоторые детали инцидента. По предварительной информации, 13-летний мальчик учится в 6 классе военно-спортивной школы в Пахтачинском районе.
Опекуны ребенка позвонили учителю школы и попросили отвезти его в областной «Центр социальной правовой помощи несовершеннолетним». Указывается, что мальчик плохо себя вел. В цепи ноги ребенка заковал один из опекунов, чтобы он не сбежал из машины.
«Такие бесчеловечные, незаконные меры в отношении ребенка, независимо от его поведения, недопустимы. Это противоречит праву ребенка на свободу и неприкосновенность частной жизни», — говорится в сообщении омбудсмена.
Первый заместитель директора Агентства соцзащиты при президенте Шахноза Мирзиёева рассказала, что подросток получает необходимую помощь квалифицированных психологов, угрозы его здоровью нет.
«Это событие, шокировавшее общественность, показало, что принятых мер недостаточно для прекращения насилия над детьми. Более того, еще более печально то, что это случилось в благословенный для всех нас месяц Рамадан. Мы продолжим наши усилия по развитию нетерпимости к любой форме насилия в отношении детей в нашем обществе, чтобы ни один несовершеннолетний в нашей стране не попал в подобную ситуацию», отметила она.
Мирзиёева также поблагодарила бдительных и неравнодушных представителей общественности, которые способствовали раскрытию этого преступления и вовремя сообщили о нем в органы внутренних дел. Их помощь помогла предотвратить более страшных последствий для ребенка.
По ее словам, инцидент находится на контроле Национального агентства социальной защиты.
«Однако мы не ограничимся сухим заявлением, а позаботимся о создании всех необходимых условий для выздоровления, образования и проживания пострадавшего в нормальных условиях. Могу вас заверить, что нарушителю, кем бы он ни был, неотвратимость наказания будет обеспечена», — заключила она.