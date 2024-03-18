В Самарканде ученика военно-спортивной школы перевозили прикованным цепями. Детский омбудсмен и агентство соцзащиты взяли ситуацию под контроль. Видео

«Это событие, шокировавшее общественность, показало, что принятых мер недостаточно для прекращения насилия над детьми. Более того, еще более печально то, что это случилось в благословенный для всех нас месяц Рамадан. Мы продолжим наши усилия по развитию нетерпимости к любой форме насилия в отношении детей в нашем обществе, чтобы ни один несовершеннолетний в нашей стране не попал в подобную ситуацию», отметила она.