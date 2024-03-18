Женщине, которая подожгла петарду в ДК в Перми, обещали списать долг по ЖКХ

Женщине, которая подожгла петарду в туалете пермского ДК Солдатова, обещали списать долг по ЖКХ, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МВД РФ Александра Горового.
Речь идёт об инциденте, который произошёл вечером 17 марта. Пермячка пронесла в ДК Солдатова петарду и подожгла её в туалете учреждения. В процессе поджога женщина получила травму руки.
Как сообщает издание, о происшествии высказался замглавы МВД России Александр Горовой. По его словам, женщине обещали списать долг за коммунальные услуги в обмен на поджог. Сам процесс транслировался в прямом эфире на Украину.
«Составлено 155 административных протоколов, возбуждено 61 уголовное дело, превалируют тут заведомо ложные сообщения об актах терроризма — 23, воспрепятствование осуществлению прав избирателей — 21», — цитирует ТАСС первого заместителя главы федерального МВД о ситуации на выборах президента РФ в 2024 году.
Ранее минздрав Пермского края рассказал сайту perm.aif.ru о состоянии пострадавшей в поджоге петарды. Женщина продолжает находиться в стационаре.