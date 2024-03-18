Убийство семилетней Карины: известную общественницу осудили в Алматы

Главное судебное разбирательство в СМУС продлилось более полугода. На прениях прокурор запросил для обвиняемой 20 лет лишения свободы.
«Суд, рассмотрев уголовное дело, приговорил Балжан Турлыбек признать виновной и назначить ей 20 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии средней безопасности», — огласил приговор председательствующий по делу судья Ерлан Болатов.
Осужденная Балжан Турлыбек заявила, что вину не признает и будет обжаловать приговор.
Бабушка убитой Карины — Елена Закураева — намерена подавать в суд на приемного сына, отца Карины — Бакена Галымжанулы за истязание девочки.
Трагедия произошла в июле 2023 года. В полицию поступил вызов о скоропостижной смерти маленькой алматинки в квартире дома. Однако, прибыв на место, стражи порядка обнаружили на ее теле множественные следы насильственной смерти. Причем экспертиза установила, что девочку не только забили до смерти, а истязали на протяжении долгого времени.
На скамье подсудимых оказалась 47-летняя мачеха девочки — известная общественница Балжан Турлыбек. Ей предъявили обвинение в убийстве. Прокурор заявил, что мачеха невзлюбила падчерицу из-за того, что у нее было недержание кала и она «систематически испражнялась в штаны». Это подтолкнуло женщину жестоко избить ребенка. В обвинительном акте говорится, что хозяйка дома, почуяв неприятный запах от выделения каловых масс, разозлилась, ударила девочку головой о батарею в зале. Далее потащила ее в ванную комнату, где и добила.
Подсудимая вину не признала, у родных падчерицы прощения не попросила, а, напротив, заявила, что любила и заботилась о ней, как о собственной дочери: каждый день одевала в новое и дарила ей дорогие подарки. Якобы даже спасла ее из нечеловеческих условий жизни, где она голодала и даже попрошайничала на улице. В смерти ребенка обвинила ее родного отца, своего сожителя — 34-летнего Бакена Галымжанулы, который периодически давал ремня Карине за непослушание.