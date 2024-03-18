Убийство семилетней Карины: известную общественницу осудили в Алматы

Подсудимая вину не признала, у родных падчерицы прощения не попросила, а, напротив, заявила, что любила и заботилась о ней, как о собственной дочери: каждый день одевала в новое и дарила ей дорогие подарки. Якобы даже спасла ее из нечеловеческих условий жизни, где она голодала и даже попрошайничала на улице. В смерти ребенка обвинила ее родного отца, своего сожителя — 34-летнего Бакена Галымжанулы, который периодически давал ремня Карине за непослушание.