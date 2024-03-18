Двоих мужчин убили в Усть-Каменогорске

По информации очевидцев, в ночь на 15 марта произошел конфликт в одном из заведений на улице Кабанбай батыра. Позже рядом с заведением обнаружен труп мужчины.
«По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
Еще одно убийство случилось вечером 15 марта в районе заведения общепита на проспекте Абая.
«В полицию сообщили, что обнаружен погибший с ножевыми ранениями. Подозреваемый задержан по горячим следам. Вещественные доказательства изъяты, назначены необходимые экспертизы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Распространяемая в социальных сетях информация об огнестрельном ранении не соответствует действительности», — прокомментировали в ДП.