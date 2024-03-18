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Двоих мужчин убили в Усть-Каменогорске

Погибших обнаружили на улице очевидцы, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

По информации очевидцев, в ночь на 15 марта произошел конфликт в одном из заведений на улице Кабанбай батыра. Позже рядом с заведением обнаружен труп мужчины.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Еще одно убийство случилось вечером 15 марта в районе заведения общепита на проспекте Абая.

«В полицию сообщили, что обнаружен погибший с ножевыми ранениями. Подозреваемый задержан по горячим следам. Вещественные доказательства изъяты, назначены необходимые экспертизы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Распространяемая в социальных сетях информация об огнестрельном ранении не соответствует действительности», — прокомментировали в ДП.