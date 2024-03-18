В Казани задержали нетрезвого водителя Mercedes

Сегодня ночью в Казани сотрудниками дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции был задержан водитель, управлявший автомобилем Мерседес с признаками алкогольного опьянения. Инцидент произошел возле дома 71 по улице Космонавтов. Задержанным оказался 33-летний местный житель, он отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
За последний год водитель уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД 19 раз, при этом его стаж вождения составляет 13 лет. В этот раз на нарушителя были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, касающейся отказа от прохождения освидетельствования.
В результате действий сотрудников Госавтоинспекции водитель был отстранен от управления транспортными средствами. Этим, возможно, были предотвращены более тяжелые последствия и спасена чья-то жизнь, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.
Ранее мы писали, что в ходе ночного патрулирования дорог Казани сотрудниками полка ДПС были выявлены три водителя, находившиеся за рулем в состоянии опьянения. Все они отказались от прохождения освидетельствования, в связи с чем были составлены административные протоколы.