В Казани задержали нетрезвого водителя Mercedes

За последний год водитель уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД 19 раз, при этом его стаж вождения составляет 13 лет. В этот раз на нарушителя были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, касающейся отказа от прохождения освидетельствования.