Пропавшего 5-летнего ребенка нашли мертвым в Туркестанской области

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 16 марта поступила информация о том, что в селе Биртилек Туркестанской области мальчик 2019 года рождения днем, в 15.00, вышел из дома и не вернулся. Со слов очевидца, в оросительном канале была обнаружена обувь.