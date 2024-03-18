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Пропавшего 5-летнего ребенка нашли мертвым в Туркестанской области

В субботу появилась информация об исчезновении 5-летнего ребенка в Туркестанской области. Тело мальчика нашли через день в оросительном канале, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 16 марта поступила информация о том, что в селе Биртилек Туркестанской области мальчик 2019 года рождения днем, в 15.00, вышел из дома и не вернулся. Со слов очевидца, в оросительном канале была обнаружена обувь.

«17 марта в 16.40 поисковой группой тело пропавшего обнаружено и извлечено из воды в 2 км от дома», — рассказали в МЧС.

В поисковой работе задействовали 93 человека и 4 единицы техники ДЧС, МИО и полиции.

Рекомендации родителям

При пропаже человека, особенно несовершеннолетнего, специалисты советуют сразу обращаться в правоохранительные органы. Родителям рекомендуют:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию «быстрый набор» в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей, чтобы в случае исчезновения предоставить свежие снимки;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома; выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить с детьми беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения ребенка.

несчастный случай