Пропавшего в Анапе мальчика нашли живым

По данным ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю, 10-летний мальчик после прогулки, не сообщив матери, отправился с ночёвкой к родной бабушке. Не обнаружив ребенка дома, женщина обратилась к волонтерам «Лиза Алерт» и в полицию.
— В результате проведенных поисковых мероприятий мальчик был обнаружен инспекторами отдела по делам несовершеннолетних полиции города-курорта и передан матери, — сообщили представители МВД.
Сейчас ребенок дома, его здоровью и жизни ничего не угрожает.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Абинском районе 38 часов искали заблудившихся отца и сына.