Пропавшего в Анапе мальчика нашли живым

По данным ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю, 10-летний мальчик после прогулки, не сообщив матери, отправился с ночёвкой к родной бабушке. Не обнаружив ребенка дома, женщина обратилась к волонтерам «Лиза Алерт» и в полицию.