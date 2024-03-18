В Красноярске начали проверку по факту столкновения велосипедиста с поездом

В Советском районе Красноярска поезд сбил 17-летнего велосипедиста, об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное управление СК на транспорте.
По данным ведомств, 18 марта около 8 часов утра на платформе Северное шоссе 17-летний велосипедист проехал по железнодорожным путям на запрещённый сигнал светофора и попал под движущийся электропоезд. Парень выжил, он сейчас находится в реанимации.
Как отмечают в СК, пострадавший в момент столкновения с поездом был в наушниках. В настоящий момент проводится проверка этого инцидента по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».