В Красноярске начали проверку по факту столкновения велосипедиста с поездом

По данным ведомств, 18 марта около 8 часов утра на платформе Северное шоссе 17-летний велосипедист проехал по железнодорожным путям на запрещённый сигнал светофора и попал под движущийся электропоезд. Парень выжил, он сейчас находится в реанимации.