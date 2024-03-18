В Иркутской области контролируют проверку по факту пожара с гибелью людей

Во время пожара погибла семейная пара. Их 17-летнему сыну удалось спастись. Как сообщают в МЧС, родители ушли спать, а сын сидел в телефоне. В какой-то момент парень услышал треск. Свет в доме погас. Парень хотел выйти на веранду, но увидел, что она горит изнутри. Тогда молодой человек вернулся домой, криком разбудил родителей, после чего разбил окно и вылез на улицу.