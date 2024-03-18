В нижегородском Дзержинске пресекли попытку поджога урны

Инцидент произошел в субботу, 16 марта.
«Услышав телефонный разговор одной из избирательниц, которой поступали инструкции по поджогу урны с бюллетенями, председатель вместе с другими членами УИК остановили ее. Сотрудники полиции, дежурившие на месте, увезли задержанную для выяснения всех обстоятельств», — сообщили в облизбиркоме.
Отмечается, что работа на участке продолжилась в штатном режиме, оборудование для проведения выборов не было повреждено.
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников — участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.