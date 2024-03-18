Вцепились мертвой хваткой: в Новосибирске два стаффа напали на пару и их собаку

В Новосибирске два стаффа напали со спины на молодую пару и изувечили их собаку. Происшествие, едва не закончившееся трагедией, произошло в пятницу 15 марта в ЖК «Чернышевский».
— Около 11 вечера мы с моим молодым человеком вывели на прогулку собаку. И напротив дома № 65 по улице Фабричная вдруг со спины на нас налетел чей-то стаффорд без намордника. В считанные секунды он мертвой хваткой вцепился в нашего корги Жору. Нам с трудом удалось разжать челюсти этого пса и оторвать его от Жоры, — рассказывает КП-Новосибирск жительница ЖК «Чернышевский» Полина Матвеева.
Освободив питомца, девушка обхватила кричащую от боли собаку, закрыв ее от бесновавшегося стаффа.
— В этот момент неожиданно возник второй такой же бойцовский пес и вцепился в руку моего молодого человека. Только после этого появился хозяин и стал их оттаскивать… Мы испытали невероятный ужас, — признается девушка.
— Мы бьем тревогу, поскольку это не первый случай. Эти собаки и раньше нападали. Разговоры с их хозяевами ни к чему не привели. Люди теперь боятся выходить на улицу, отпускать детей на прогулку и выводить своих питомцев. Мы написали заявление в полицию, — разводит руками Полина Матвеева.