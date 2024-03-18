Вцепились мертвой хваткой: в Новосибирске два стаффа напали на пару и их собаку

— Мы бьем тревогу, поскольку это не первый случай. Эти собаки и раньше нападали. Разговоры с их хозяевами ни к чему не привели. Люди теперь боятся выходить на улицу, отпускать детей на прогулку и выводить своих питомцев. Мы написали заявление в полицию, — разводит руками Полина Матвеева.