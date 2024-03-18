Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Иркутске мотоциклист сбил женщину с коляской на улице Баумана

Сотрудники полиции разыскивают предполагаемого виновника ДТП.
Источник: ГУ МВД

Авария произошла на улице Баумана вечером 11 марта. Неизвестный мотоциклист сбил женщину с коляской. В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летняя женщина получила травмы. Ребенок, находившийся в коляске, не пострадал. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».

Сотрудники полиции устанавливают личность мотоциклиста. Его призывают добровольно явиться в подразделение ГИБДД или ближайший отдел полиции.

Граждан, что-либо знающих о личности вероятного виновника ДТП, просят сообщить об этом по телефону дежурной части 8 (3952) 21−76−00, 21−76−01 или 02.