В Иркутске мотоциклист сбил женщину с коляской на улице Баумана

Авария произошла на улице Баумана вечером 11 марта. Неизвестный мотоциклист сбил женщину с коляской. В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летняя женщина получила травмы. Ребенок, находившийся в коляске, не пострадал. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».