В Иркутске мотоциклист сбил женщину с коляской на улице Баумана

Авария произошла на улице Баумана вечером 11 марта. Неизвестный мотоциклист сбил женщину с коляской. В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летняя женщина получила травмы. Ребенок, находившийся в коляске, не пострадал. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».
Сотрудники полиции устанавливают личность мотоциклиста. Его призывают добровольно явиться в подразделение ГИБДД или ближайший отдел полиции.
Граждан, что-либо знающих о личности вероятного виновника ДТП, просят сообщить об этом по телефону дежурной части