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Новая схема интернет-мошенничества набирает плотные обороты в Приморье

Мужчина незаконно получил свыше 330 тысяч рублей.
Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке местного жителя обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службы прокуратуры Приморского края.

По данным следствия, 47-летний мужчина приобрел поддельную справку о наличии у него инвалидности через интернет и представил ее в Пенсионный фонд РФ для получения денежных выплат. С начала декабря 2018 года по март 2021 года он незаконно получил свыше 330 тысяч рублей.

Ущерб, причиненный пострадавшей стороне, был возмещен в ходе предварительного расследования.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для дальнейшего рассмотрения. Отдельно рассматривается уголовное дело в отношении лица, изготовившего поддельный документ, которое находится в производстве органа дознания.

Напомним, депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому предлагается изменить фактический размер заработной платы россиян.