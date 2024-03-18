Новая схема интернет-мошенничества набирает плотные обороты в Приморье

Во Владивостоке местного жителя обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службы прокуратуры Приморского края.
По данным следствия, 47-летний мужчина приобрел поддельную справку о наличии у него инвалидности через интернет и представил ее в Пенсионный фонд РФ для получения денежных выплат. С начала декабря 2018 года по март 2021 года он незаконно получил свыше 330 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для дальнейшего рассмотрения. Отдельно рассматривается уголовное дело в отношении лица, изготовившего поддельный документ, которое находится в производстве органа дознания.
Напомним, депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому предлагается изменить фактический размер заработной платы россиян.