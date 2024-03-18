Дело о недостроенной школе на улице Багратиона в Иркутске передали в суд

В Иркутске прокуратура направила в суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями во время строительства школы на улицы Багратиона. Об этом сообщают в прокуратуре Приангарья.
— По версии следствия, в прошлом году директор подрядной организации, который занимался строительством школы, исходя из ложно понятых интересов финансово-хозяйственной деятельности организации, женщина дала начальнику участка устное указание о прекращении работ, выводе со строительной площадки рабочего персонала и специальной техники, — говорят в прокуратуре.
Это повлекло срыв строительства социально значимого объекта, неосвоение выделенных бюджетных средств. А заказчик подал заявление о расторжении муниципального контракта.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.