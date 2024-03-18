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В Челябинске школьники перешли на дистант из-за крупного пожара

В Челябинске отменили занятия в школе рядом с горящим общежитием.
Источник: соцсети

В Челябинске 18 марта отменили очные занятия в школе № 28. Она находится в поселке ЧВВАКУШ через дорогу от общежития, в котором произошел крупный пожар.

В городском комитете по делам образования подтвердили, что администрация школы решила сегодня перевести всех учеников на дистант.

В областном ГУ МЧС в 12:00 сообщили, что пожарные продолжают тушить отдельные очаги тления.

Напомним, четырехэтажное расселенное здание на улице Героя России Молодова загорелось вечером 17 марта. Пламя охватило 1,6 тыс. квадратных метров.

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