В Навоийской области женщина пыталась продать своего ребенка за 10 миллионов сумов

В репортаже телеканала «Ёшлар» рассказывается, что уроженка Пахтачинского района Самаркандской области в 2016 году заключила никах с мужчиной. В 2021 году у них родился первый ребенок, спустя год — еще один. Второго ребенка родители добровольно решили передать через органы опеки на попечение бездетной семье.
Еще через два года женщина забеременела в третий раз, из-за этого у пары произошла ссора. Позже после того, как ее избил муж, женщина ушла из дома и все это время жила на съемной квартире в городе Навои. В июле 2023 года у нее родилась девочка, для которой она начала искать покупателя.
В ноябре женщину задержали во дворе медицинского объединения Карманинского района во время продажи четырехмесячной девочки за 10 миллионов сумов.
Учкудукский районный суд по уголовным делам признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, ранее в нескольких регионах Узбекистана задержали женщин, пытавшихся продать своих детей.