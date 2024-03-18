В Навоийской области женщина пыталась продать своего ребенка за 10 миллионов сумов

Еще через два года женщина забеременела в третий раз, из-за этого у пары произошла ссора. Позже после того, как ее избил муж, женщина ушла из дома и все это время жила на съемной квартире в городе Навои. В июле 2023 года у нее родилась девочка, для которой она начала искать покупателя.