ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

«ФСБ РФ пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России, 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК “Крымская железная дорога” с целью нарушения военных перевозок», — говорится в релизе.