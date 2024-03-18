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ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Крыму предотвращен теракт: задержана агент украинских спецслужб, собиравшаяся поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки, говорится в сообщении ФСБ РФ.
Источник: РИА "Новости"

«ФСБ РФ пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России, 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК “Крымская железная дорога” с целью нарушения военных перевозок», — говорится в релизе.

У задержанной изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

«Также документируется причастность фигурантки к государственной измене в соответствии со статьей 275 УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — добавляет ФСБ.

ФСБ