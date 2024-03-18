«Лучше подготовиться к худшему»: в потенциальной зоне подтопления в Башкирии проживают более 86 тысяч человек

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов добавил, что спасатели уже готовы к прохождению худшего сценария. В зону подтопления могут попасть 313 населенных пунктов в 44 муниципальных образованиях, где проживают более 86 тысяч человек. На сегодняшний день власти уже подготовили распоряжение о работе во время весеннего половодья. Помимо прочего, сформирован состав противопаводковой комиссии. В штабе борцов с затоплениями 11 тысяч человек с 3 тысячи единиц техники и 153 плавсредствами.