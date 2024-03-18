«Лучше подготовиться к худшему»: в потенциальной зоне подтопления в Башкирии проживают более 86 тысяч человек

Предполагается, что весной максимальные уровни воды в верховьях Белой возможно превысят среднее значение на 40−70 см. В среднем и нижнем течении реки Белая и Уфа ожидаются уровни в пределах нормы. Это значит, что ожидаются подтопления нижних участков в городах Уфа, Стерлитамак и Белорецк. В период с 26 по 31 марта эксперты разошлют прогнозы и предупреждения о подтоплениях в районные администрации.
«По сравнению с прошлыми годами средние уровни были ниже средних многолетних, особенно прошлый год. Лучше подготовиться к худшему сценарию», — заключила Анна Козаева.
Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов добавил, что спасатели уже готовы к прохождению худшего сценария. В зону подтопления могут попасть 313 населенных пунктов в 44 муниципальных образованиях, где проживают более 86 тысяч человек. На сегодняшний день власти уже подготовили распоряжение о работе во время весеннего половодья. Помимо прочего, сформирован состав противопаводковой комиссии. В штабе борцов с затоплениями 11 тысяч человек с 3 тысячи единиц техники и 153 плавсредствами.
В данный момент муниципалитеты принимают превентивные противопаводковые меры, в частности чернение льда (5013 кв.м), распиловка льда (2443 м), обваловка участков и земляные работы (3399 кв. м).