В Волгограде в огне погибла 55-летняя женщина

Еще одна трагедия произошла 18 марта в рабочем поселке Городище. Там также вспыхнули домашние вещи в квартире пятиэтажного дома. В момент ЧП внутри находилась пара — мужчина и женщина. К сожалению, 42-летний волгоградец погиб, его спасти не смогли. А вот женщину 1968 года рождения пожарные успели вынести из огня. Сейчас она в больнице. Причины пожара устанавливаются.