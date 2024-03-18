В Волгограде в огне погибла 55-летняя женщина

За минувшие сутки на пожарах в Волгоградской области погибло два человека. Одна женщина заживо сгорела в своей квартире в Волгограде. Второй жертвой стал мужчина из Городищенского района. О трагических инцидентах сайту volgograd.kp.ru рассказали в ГУ МЧС по региону.
Ночью 17 марта, а точнее в 03.44, на пульт диспетчера пожарной службы позвонили жители 5-этажного дома, расположенного в Советском районе Волгограда. Они рассказали, что горит одна из квартир. Спасатели быстро прибыли на место ЧП, к тому времени огонь охватил уже 16 квадратных метров жилья. Горели домашние вещи. Потушили пожар довольно быстро — к 04.18, но спасти владелицу квартиры не успели.
«К сожалению, есть погибшая — ею оказалась 55-летняя женщина. Причина пожара устанавливается», — уточнили в региональном ГУ МЧС.
Еще одна трагедия произошла 18 марта в рабочем поселке Городище. Там также вспыхнули домашние вещи в квартире пятиэтажного дома. В момент ЧП внутри находилась пара — мужчина и женщина. К сожалению, 42-летний волгоградец погиб, его спасти не смогли. А вот женщину 1968 года рождения пожарные успели вынести из огня. Сейчас она в больнице. Причины пожара устанавливаются.