В Красноярске экс-полицейских приговорили к восьми годам колонии за взятки

Следствие по делу длилось несколько лет — защита активно оспаривала каждое доказательство стороны обвинения. Несмотря на это, прокурор доказал сговор всех подельников. Бывшие сотрудники взяты под стражу в зале суда, а их посредник получил семь лет лишения свободы.