В Красноярске экс-полицейских приговорили к восьми годам колонии за взятки

18 марта в Красноярске бывшие сотрудники краевого Главка МВД получили восемь лет колонии. На скамье подсудимых: оперативник и руководитель уголовного розыска, руководитель отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями, а также следователь городской полиции. Как сообщает региональная прокуратура, их признали виновными в получении взятки.
Еще в 2017 году мужчины решили получить от пяти местных жителей взятку в четыре миллиона рублей. Деньги полицейские собирались поделить между собой.
— Для этого они дали ход двум заявлениям граждан о вымогательстве денег этими предпринимателями, которые до этого интереса у правоохранителей не вызывали, — рассказали в надзорном ведомстве.
Потерпевшие от предложения отказались, но сообщников это не остановило. Давление на бизнесменов продолжилось (в том числе и через посредника).
В итоге полицейских задержали сотрудники ФСБ во время передачи денег.
Следствие по делу длилось несколько лет — защита активно оспаривала каждое доказательство стороны обвинения. Несмотря на это, прокурор доказал сговор всех подельников. Бывшие сотрудники взяты под стражу в зале суда, а их посредник получил семь лет лишения свободы.