Новосибирец отпраздновал Масленицу на опоре ЛЭП

Находившийся в нетрезвом состоянии 21-летний Кирилл, решил залезть на опору линии электропередач (ЛЭП) у дома № 42. Это ему удалось, и он поднялся на высоту 20 метров.
Но обратно он спуститься не смог и стал звать на помощь. К месту прибыли пожарные ПСЧ № 8. Они забрались на высоту, обвязали мужчину спасательными веревками и спустили на землю. За время нахождения на ЛЭП парень не только протрезвел, но и замерз. Его на скорой помощи доставили в горбольницу № 3, которая находится на левом берегу Советского района. Об этом сообщается в телеграм-канале МСЧ Новосибирской области.
Этому юноше повезло, он остался в живых. Читатели паблика «Щ, Академ и окрестности» вспомнили о подобном инциденте, который произошел 11 августа 2020 года в микрорайоне ОбьГЭС, все закончилось печально. 34-летний местный житель, также находившийся в состоянии опьянения, залез на опору ЛЭП, случайно коснулся провода. Его ударило током и он погиб.
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Екатерина СОСНИНА.