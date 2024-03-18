Новосибирец отпраздновал Масленицу на опоре ЛЭП

Но обратно он спуститься не смог и стал звать на помощь. К месту прибыли пожарные ПСЧ № 8. Они забрались на высоту, обвязали мужчину спасательными веревками и спустили на землю. За время нахождения на ЛЭП парень не только протрезвел, но и замерз. Его на скорой помощи доставили в горбольницу № 3, которая находится на левом берегу Советского района. Об этом сообщается в телеграм-канале МСЧ Новосибирской области.