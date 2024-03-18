В СВО погиб военнослужащий из Очерского округа

В сентябре 2023 года Владислав Мульков заключил контракт с Министерством обороны РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Был ранен, прошел лечение и после восстановления вернулся на передовую. Погиб 12 февраля 2024 года.



Прощание с военнослужащим пройдет 19 марта в Очерском доме культуры.