В сентябре 2023 года Владислав Мульков заключил контракт с Министерством обороны РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Был ранен, прошел лечение и после восстановления вернулся на передовую. Погиб 12 февраля 2024 года.
Прощание с военнослужащим пройдет 19 марта в Очерском доме культуры.
В СВО погиб военнослужащий из Очерского округа
В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, житель Очерского округа 37-летний Владислав Мульков. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В сентябре 2023 года Владислав Мульков заключил контракт с Министерством обороны РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Был ранен, прошел лечение и после восстановления вернулся на передовую. Погиб 12 февраля 2024 года.