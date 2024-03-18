В Уфе мошенники, обманувшие 830 дольщиков, отправились за решетку

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, с 2011 года по 2021 год подсудимые организовали привлечение денег, предлагая гражданам приобрести квартиры в жилых комплексах «Серебряный ручей» и «Дубрава», возводимых в Демском районе Уфы и Кармаскалинском районе республики. При этом фактически они не имели намерений и реальной финансовой возможности исполнять взятые на себя обязательства по строительству многоквартирных домов.