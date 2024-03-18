В Уфе мошенники, обманувшие 830 дольщиков, отправились за решетку

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, с 2011 года по 2021 год подсудимые организовали привлечение денег, предлагая гражданам приобрести квартиры в жилых комплексах «Серебряный ручей» и «Дубрава», возводимых в Демском районе Уфы и Кармаскалинском районе республики. При этом фактически они не имели намерений и реальной финансовой возможности исполнять взятые на себя обязательства по строительству многоквартирных домов.
Неправомерными действиями подсудимых у более 830 дольщиков похищено почти 1,6 млрд рублей.
Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Материалы в отношении фактического руководителя ООО «Крона» и ООО «Базис» выделены в отдельное производство в связи с объявлением его в международный розыск. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права участников долевого строительства были восстановлены.