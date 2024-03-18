В Челябинске глыба льда рухнула с крыши ТРК на автомобиль с ребенком внутри

«Сообщение о произошедшем в отделе полиции зарегистрировано. На место происшествия выезжал участковый уполномоченный», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Глыба льда смяла багажник и проломила заднее стекло Citroen. ЧП произошло 17 марта в районе обеда. Незадолго до схода снега с крыши рядом играли дети.
После упавшей глыбы на месте падения установили ограждающую ленту и поставили столбики. Все могло закончиться намного хуже.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что администрацию Нагайбакского района через суд обязали выплатить по 2,5 миллиона рублей отцу и матери погибшего ребенка, на которого упала глыба льда с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп».