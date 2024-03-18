В Челябинске глыба льда рухнула с крыши ТРК на автомобиль с ребенком внутри

ЧЕЛЯБИНСК, 18 марта, ФедералПресс. В Челябинске на Молодогвардейцев, 33б глыба льда упала с крыши ТРК «Верона» на машину, в которой сидели отец и сын. Люди не пострадали, а вот автомобиль получил серьезные повреждения. В полиции зафиксировали ЧП.