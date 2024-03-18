Верховный суд Беларуси признал палача Хатыни Катрюка виновным в геноциде

Верховный суд вынес обвинительный приговор палачу Хатыни Владимиру Катрюку, признав его виновным в совершении геноцида без назначения наказания. Подробности рассказали в пресс-службе Верховного суда Беларуси.
Уточняется, что Катрюка признали виновным в совершении геноцида, то есть, преступлении, которое предусмотрено статьей 127 Уголовного кодекса. По причине того, что обвиняемый умер, приговор был постановлен без назначения наказания.
Как передает БелТА, решение суда совпало с позицией гособвинения. Именно такое наказание просил заместитель генерального прокурора Алексей Стук в ходе судебных прений, которые состоялись 13 марта 2024 года.