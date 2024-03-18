В тройном ДТП в Волгоградской области погиб человек, пятеро пострадали

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, утром 18 марта водитель за рулем иномарки «Форд Мондео» ехал по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград. В 07.50 на 554-м км дороги он выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами «Киа Спортейдж» и ГА3.