Врачи в Подмосковье удалили четырехлетнему ребенку жабры

Ранее врачи также прооперировали 18-летнего молодого человека, который обратился в Пушкинскую больницу имени профессора В. Н. Розанова с жалобами на увеличивающееся в размерах новообразование в области шеи. Срединную кисту шеи смогли удалить, а после операции врачи наложили молодому человеку косметический шов. Сейчас юноша чувствует себя хорошо и уже выписан из медучреждения.