Пьяный водитель в Узденском районе протаранил три авто и сбил женщину

Житель Узды в состоянии алкогольного опьянения (в его крови было обнаружено 1,2 промилле алкоголя) управлял автомобилем «Форд Гэлакси» и двигался в направлении агрогородка Могильно. В какой-то момент 46-летний автомобилист съехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на припаркованные автомобили «Мицубиси Паджеро», «Фольксваген Пассат» и «Рено Сандеро». Кроме того, под колесами авто оказалась 47-летняя минчанка, которая проводила ремонт «Мицубиси Паджеро».