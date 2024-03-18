В Кагане столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Один человек погиб. Видео

По предварительной информации СБДД, инцидент произошел сегодня примерно в 10:30. Машины столкнулись на пересечении 32-го километра автодороги А-380B и 6-го километра автодороги 4Р-69, проходящей по территории Каганского района Бухарской области. Что послужило причиной ДТП, не сообщается.
В результате аварии один пассажир автобуса получил тяжелые травмы. Он скончался в больнице. Серьезные повреждения получил еще один человек. Первую помощь также оказали остальным 25 находившимся в автобусе.
В соцсетях и СМИ сообщают, что в пассажирском транспорте ехали школьники.
По данному факту проводится следственные мероприятия.