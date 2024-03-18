Под Волгоградом полиция задержала банду автоугонщиков

В Волгограде в начале марта участились случаи угона отечественных машин. Сразу два автомобиля марки «Жигули» украли за один день 11 марта в Тракторозаводском районе города. Сегодня сотрудники волгоградского угрозыска обе машины нашли, а заодно задержали и банду угонщиков, которая промышляла в областном центре. Воришками оказались два жителя Городищенского района Волгоградской области.