Под Волгоградом полиция задержала банду автоугонщиков

В Волгограде в начале марта участились случаи угона отечественных машин. Сразу два автомобиля марки «Жигули» украли за один день 11 марта в Тракторозаводском районе города. Сегодня сотрудники волгоградского угрозыска обе машины нашли, а заодно задержали и банду угонщиков, которая промышляла в областном центре. Воришками оказались два жителя Городищенского района Волгоградской области.
«Подозреваемые взломали замки дверей, соединили провода зажигания и перегнали транспортные средства в Городищенский район. Там они планировали разобрать машины по запчастям и сдать на металлолом. Вырученные деньги они собирались потратить на личные нужды», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
На автоугонщиков уже завели уголовные дела. Одного из задержанных уже отправили под стражу, второго — под домашний арест.
«Сейчас сотрудники полиции устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям», — уточнили в ведомстве.