Младенец умер во время домашних родов в Воронеже

В Воронежской области ежегодно до 30 женщин рожают дома и около 10 случаев осложняются неблагоприятными состояниями для матери и ребенка. Кроме того, процедура хоть и не запрещена, но и не является легальной в нашей стране. Закон не допускает участия в домашних родах акушерки, врача-гинеколога или других медработников, а частные медики не имеют лицензии на врачебную деятельность, а, значит, и ответственности за здоровье подопечных они не понесут. Выбирая домашние роды, женщина должна ясно осознавать, что она доверяет свою жизнь и жизнь ребенка заведомо неквалифицированным лицам.