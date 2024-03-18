Младенец умер во время домашних родов в Воронеже

Жительница Воронежа потеряла новорожденного ребенка во время родов на дому и чуть не погибла сама. Женщина была экстренно доставлена в больницу. Инцидент случился в ночь с 11 на 12 марта. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
РЕБЕНОК РОДИЛСЯ МЕРТВЫМ.
Оказалось, что женщина, как положено во время беременности, стояла на учете в женской консультации, регулярно посещала участкового акушера-гинеколога, выполняла рекомендации и назначения. В 36 недель плода ей было определено медучреждение, где она должна была разрешиться ребенком. Это — роддом БСМП № 10. Женщина согласилась, документ оформили письменно. О том, что она планирует рожать дома, медики не знали.
По словам самой пациентки, во время схваток дома с ней была подруга. С нею они познакомились на курсах подготовки к родам. Та «учила правильно дышать и принимать удобные позы для облегчения схваток».
В итоге ребенок родился без признаков жизни, а у женщины началось кровотечение. Ее муж вызвал скорую помощь. В БСМП № 10 врачи сделали все необходимое, чтобы не допустить других серьезных последствий для ее здоровья. Сейчас ее выписали домой.
ПОМНИТЕ ОБ ОСЛОЖНЕНИЯХ.
В Минздраве региона напомнили, что роды — процесс не прогнозируемый, а домашние сопряжены с еще большим риском смертности мамы или младенца.
— Даже молодая здоровая женщина, не имевшая осложнений во время беременности и сопутствующих заболеваний, может столкнуться с такими экстренными ситуациями как выпадение петель пуповины, ручек или ножек ребенка, во время прохождения через родовые пути плод может испытывать тяжелую гипоксию (нехватку кислорода). Все это может привести к инвалидизации или гибели ребенка, — рассказали в ведомстве.
Не исключены и другие осложнения. Например, послеродовое кровотечение. А это основная причина смертности матери во всем мире. В некоторых случаях счет идет на секунды, требуется реанимация.
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЖИЗНИ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.
В Воронежской области ежегодно до 30 женщин рожают дома и около 10 случаев осложняются неблагоприятными состояниями для матери и ребенка. Кроме того, процедура хоть и не запрещена, но и не является легальной в нашей стране. Закон не допускает участия в домашних родах акушерки, врача-гинеколога или других медработников, а частные медики не имеют лицензии на врачебную деятельность, а, значит, и ответственности за здоровье подопечных они не понесут. Выбирая домашние роды, женщина должна ясно осознавать, что она доверяет свою жизнь и жизнь ребенка заведомо неквалифицированным лицам.
— Если родственники, соседи, коллеги, друзья или просто знакомые узнали о том, что женщина решилась рожать дома, необходимо поговорить с беременной, чтобы объяснить возможные неблагоприятные последствия домашних родов и сообщить о возникшей ситуации в женскую консультацию, в которой она состоит на диспансерном учете, — подытожили в Минздраве региона.