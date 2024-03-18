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В Нижнем Новгороде мужчина упал с самоката и разбил нос

Он неудачно затормозил.
Источник: Время

Нижегородец получил травму во время поездки на самокате ночью. Подробностями происшествия поделился пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем телеграм-канале со ссылкой на врача Григория Белозерова.

ЛОР-хирург рассказал, что мужчина приехал в больницу с разбитым носом — неудачно затормозил. К счастью, обошлось без перелома.

«Самокат — это не игрушка, особенно в нетрезвом состоянии и ночью. Дороги скользкие. Надо быть очень осторожным», — написал Григорий Белозеров.

Ранее мы сообщали, что сезон проката самокатов стартовал в Нижнем Новгороде. Первые электросамокаты появились на улице Рождественской, а также на Большой Покровкой и площади Горького.

несчастный случай