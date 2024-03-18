В Нижнем Новгороде мужчина упал с самоката и разбил нос

Нижегородец получил травму во время поездки на самокате ночью. Подробностями происшествия поделился пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем телеграм-канале со ссылкой на врача Григория Белозерова.
ЛОР-хирург рассказал, что мужчина приехал в больницу с разбитым носом — неудачно затормозил. К счастью, обошлось без перелома.
«Самокат — это не игрушка, особенно в нетрезвом состоянии и ночью. Дороги скользкие. Надо быть очень осторожным», — написал Григорий Белозеров.
Ранее мы сообщали, что сезон проката самокатов стартовал в Нижнем Новгороде. Первые электросамокаты появились на улице Рождественской, а также на Большой Покровкой и площади Горького.