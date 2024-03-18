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В Минске таксист совершил наезд на милиционера

Сотрудники милиции задержали в Минске 32-летнего таксиста, который совершил наезд на представителя правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Источник: скриншот видео МВД

Отмечается, что на парковке по ул. Жуковского между минчанином и водителем такси произошел конфликт, в результате которого последний ударил своего оппонента ногой в живот. Пострадавший обратился в милицию.

«Сотрудники патрульно-постовой службы Октябрьского РУВД незамедлительно выбыли на место происшествия. В ходе разбирательства таксист под предлогом переставить машину попытался скрыться, при этом совершил наезд на милиционера», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали на территории Минской области. Известно, что он состоит на учете у нарколога и имеет ограничение на управление транспортными средствами. Кроме того, в отношении мужчины расследуется уголовное дело за хулиганство.