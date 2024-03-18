В Минске таксист совершил наезд на милиционера

Отмечается, что на парковке по ул. Жуковского между минчанином и водителем такси произошел конфликт, в результате которого последний ударил своего оппонента ногой в живот. Пострадавший обратился в милицию.
«Сотрудники патрульно-постовой службы Октябрьского РУВД незамедлительно выбыли на место происшествия. В ходе разбирательства таксист под предлогом переставить машину попытался скрыться, при этом совершил наезд на милиционера», — говорится в сообщении.
Мужчину задержали на территории Минской области. Известно, что он состоит на учете у нарколога и имеет ограничение на управление транспортными средствами. Кроме того, в отношении мужчины расследуется уголовное дело за хулиганство.