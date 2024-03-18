В аварии также скончалась восьмилетняя сестра мальчика. Жертвами ДТП стали восемь человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).
Предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля DAF выехал на встречную полосу из-за разорвавшегося колеса, где врезался в грузовик и микроавтобус с пассажирами. Погибли водители всех транспортных средств и четверо пассажиров микроавтобуса.
До восьми увеличилось количество погибших в ДТП на трассе в Омской области
Еще один человек скончался после ДТП в Омской области, которое произошло 16 марта на 565 км трассы Тюмень — Омск. Умер 15-летний подросток, доставленный ранее в больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
В аварии также скончалась восьмилетняя сестра мальчика. Жертвами ДТП стали восемь человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).