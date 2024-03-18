До восьми увеличилось количество погибших в ДТП на трассе в Омской области

В аварии также скончалась восьмилетняя сестра мальчика. Жертвами ДТП стали восемь человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).



Предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля DAF выехал на встречную полосу из-за разорвавшегося колеса, где врезался в грузовик и микроавтобус с пассажирами. Погибли водители всех транспортных средств и четверо пассажиров микроавтобуса.