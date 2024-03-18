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В Ташобласти чиновник просил взятку у предпринимателя за разрешение оказывать ритуальные услуги

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Алмалыке во время получения взятки задержан чиновник, отвечающий за содержание кладбищ. Он потребовал у предпринимателя 2 тысячи долларов за выдачу разрешения на оказание ритуальных услуг, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Генпрокуратура Узбекистана

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, взятку требовал руководитель отдела по содержанию кладбищ управления благоустройства Ташкентской области. При этом чиновник авансом уже получил 200 долларов. Он был пойман во время получения еще 800 долларов.

По данному факту возбуждено дело по статье 210 (получение взятки) Уголовного кодекса, ведется расследование.

Напомним, ранее в Андижанской области при получении взятки задержали крупных чиновников и силовиков.

Прокуратура