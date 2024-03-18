В Ташобласти чиновник просил взятку у предпринимателя за разрешение оказывать ритуальные услуги

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, взятку требовал руководитель отдела по содержанию кладбищ управления благоустройства Ташкентской области. При этом чиновник авансом уже получил 200 долларов. Он был пойман во время получения еще 800 долларов.