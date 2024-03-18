«Ладу» разорвало пополам: двое малышей из Екатеринбурга погибли в страшной аварии в Башкортостане

Многодетная мать из Екатеринбурга Дарья Р. разбилась в аварии вместе с тремя детьми — пятилетний мальчик и двухлетняя девочка погибли. Страшное ДТП произошло вечером 16 марта на 134 километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка. По предварительной версии, Lada Granta под управлением 27-летней девушки выехала на встречную полосу и врезалась с Nissan Tiida.
По данным «КП-Екатеринбург», Дарью и годовалого сына госпитализировали в больницу Караидельского района. Но девушка ушла вместе с ребенком, отказавшись от лечения, несмотря на сотрясение и перелом ребер. При этом выживший ребенок не пострадал.
— Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения, — сообщили в прокуратуре Республики Башкортостан. — Кроме того, надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части надлежащего содержания автомобильных дорог в зимний период.
На момент публикации связаться с Дарьей и ее мужем не удалось.
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