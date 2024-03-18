«Ладу» разорвало пополам: двое малышей из Екатеринбурга погибли в страшной аварии в Башкортостане

По данным «КП-Екатеринбург», Дарью и годовалого сына госпитализировали в больницу Караидельского района. Но девушка ушла вместе с ребенком, отказавшись от лечения, несмотря на сотрясение и перелом ребер. При этом выживший ребенок не пострадал.