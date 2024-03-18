В Новосибирске мужчина с ножом напал на прохожих. Инцидент произошел в Кировском районе 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Подозреваемого в разбойном нападении задержали полицейских. Местный житель напал на мужчину на улице Богаткова. Он угрожал предметом, похожим на нож. Злоумышленник попытался забрать портфель и нанес пострадавшему травму головы. После он скрылся.
Через какое-то время новосибирец напал на другого прохожего. Он забрал у мужчины пачку сливок.
Подозреваемым оказался 26-летний молодой человек. Ранее он не был судим. Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Новосибирца заключили под стражу. Сейчас расследование продолжается.