Два человека погибли в результате обстрела белгородского села со стороны Украины

17-летний парень и мужчина погибли в результате прямого попадания в жилой дом. «Наши спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Бригадой скорой ребенок доставлен в детскую областную больницу. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Оперативные службы продолжают разбор завалов, предположительно под ними может находиться человек.
Трое других пострадавших мужчин от госпитализации отказались. Один из них отравился угарным газом, помогая доставать ребенка из-под завалов, у второго легкие осколочные ранения и ушибы, у третьего баротравма. Медпомощь пострадавшим оказали на месте. Помимо разрушенного дома в Никольском различные повреждения есть в четырех домовладениях.
Белгородская область подвергается массированным обстрелам со стороны Украины с начала прошлой недели. С 12 марта в регионе из-за атак погибли 11 человек, 82 пострадали. В областном центре повреждения получили почти 900 жилых помещений.
Сергей Толмачев, Воронеж