Два человека погибли в результате обстрела белгородского села со стороны Украины

17-летний парень и мужчина погибли в результате прямого попадания в жилой дом. «Наши спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Бригадой скорой ребенок доставлен в детскую областную больницу. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Оперативные службы продолжают разбор завалов, предположительно под ними может находиться человек.