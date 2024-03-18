Потоп на улице возле автовокзала сняли на видео в Воронеже

В Воронеже улица Брянская возле Центрального автовокзала оказалась полностью затоплена. Кадрами фактически плывущих по воде машин горожане поделились в социальных сетях в понедельник, 18 марта. В управе Коминтерновского района корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что уже вызвали откачку и передали информацию в мэрию. Затопление произошло по причине отсутствия ливневой канализации на этом участке.