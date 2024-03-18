«Приехала “Газель”, и ее куда-то увезли». Соседи обеспокоены судьбой замурованной в Перми бабушки

— Спустя два дня после вашей публикации к нашему дому приехала «Газель», в нее посадили Люду и куда-то увезли, — с беспокойством в голосе позвонили в нашу редакцию пермячки. — Интересно, что с ней будет, где она сейчас?
В начале марта в редакцию «Комсомольской правды» с просьбой о помощи обратились жительницы одного из домов по улице Мира. Женщины рассказали, что их 68-летней соседку Людмилу замуровали в квартире. У нее отключили в газ, заклеили окна, забрали ключи и наняли ей сиделок.
Но в последнее время сиделок соседки не видели, что вызвало у них беспокойство, и они попросили соседа посмотреть в щель в окне, что происходит в квартире.
— Люда жива, но выглядит очень плохо. Мужчина сказал, что она с трудом передвигается и у нее желтый цвет лица. А она ведь у нас диабетик! Как она инсулин принимает и вообще, как она там одна справляется. У нее даже одеяла на кровати нет, а посреди комнаты стоит алюминиевая или железная миска, как у собаки, — говорили тогда соседки.
После публикации «Комсомолки» в краевом главке МВД сообщили, что провели проверку и установили, что угрозы жизни женщине нет. Историей также заинтересовался Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко и подключил к проблеме Министерство труда и социального развития региона. Сегодня, 18 марта, мы попросили ведомство прокомментировать ситуацию.
— Сын женщины написал заявление о предоставлении услуги стационарного социального обслуживания. В настоящее время, пенсионерка получает всю необходимую помощь, — сообщили «Комсомолке» в министерстве.