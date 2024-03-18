«Приехала “Газель”, и ее куда-то увезли». Соседи обеспокоены судьбой замурованной в Перми бабушки

— Люда жива, но выглядит очень плохо. Мужчина сказал, что она с трудом передвигается и у нее желтый цвет лица. А она ведь у нас диабетик! Как она инсулин принимает и вообще, как она там одна справляется. У нее даже одеяла на кровати нет, а посреди комнаты стоит алюминиевая или железная миска, как у собаки, — говорили тогда соседки.