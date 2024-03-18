По факту подрыва вертолета МИ-8 в Приднестровье возбуждено уголовное дело

В российском МИД заявили, что «заявления молдавских властей о якобы непричастности к этому удару киевского режима выглядят смешно», подчеркнув, что инцидент стал попыткой расшатать ситуацию в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России.