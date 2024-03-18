По факту подрыва вертолета МИ-8 в Приднестровье возбуждено уголовное дело

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Следственный комитет Приднестровья сообщил, что по факту подрыва вертолёта МИ-8 в Тирасполе возбуждено уголовное дело.
В субботу, 17 марта, «неустановленное лицо при помощи летательного аппарата — FPV-дрон совершило подрыв вертолёта МИ-8, находящегося на авиационной площадке воинской части», уточнили в ведомстве.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по факту диверсии.
«На месте происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося дрона: электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания. Назначена специальная экспертиза для установления взрывчатого вещества, которым был начинён беспилотник. Проводятся дальнейшие следственные действия», — информирует Следком Приднестровья.
Ранее инцидент прокомментировали в Бюро политики реинтеграции, заявив, что «власти Кишинева, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион».
В российском МИД заявили, что «заявления молдавских властей о якобы непричастности к этому удару киевского режима выглядят смешно», подчеркнув, что инцидент стал попыткой расшатать ситуацию в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России.