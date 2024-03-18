«Сначала погиб муж, следом — сын»: Пятилетний мальчик провалился под лед, гуляя с собакой по реке в Ростовской области

В одном из хуторов в Тацинском районе Ростовской области накануне, 17 марта, произошла трагедия — на реке Быстрой под лед провалился пятилетний ребенок. Как сообщили в региональном МЧС, помочь мальчику оказалось некому. Он скончался.
СОБАКА БЫЛА ЛУЧШИМ ДРУГОМ.
Как рассказали корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» местные жители, Арсений (имя изменено — прим.ред.) был тихим и скромным мальчиком из многодетной семьи. У ребенка была овчарка, и он души не чаял в четвероногом друге. Хуторяне часто видели, как он гуляет с питомцем.
В тот вечер Арсений снова отправился на прогулку с собакой. Мать в это время хлопотала по хозяйству.
— У нее пятеро сыновей. Старшему — 17, второму 15, потом шел Арсений, младшим мальчикам — три года и шесть месяцев. И все ребята — на ней одной. Осенью в зоне СВО погиб супруг. Он отправился на спецоперацию добровольцем, считал, что его долг — защитить Родину. А 18 октября погиб. Спустя пять месяцев, 17 марта, не стало и его сына, — рассказали местные жители.
ВНАЧАЛЕ ДУМАЛИ, ЧТО МАЛЬЧИК СПРЯТАЛСЯ.
Известно, что мама Арсения забила тревогу спустя примерно полтора часа, после того, как мальчик отправился на прогулку. По ее словам, полностью мокрая овчарка прибежала домой, но вот ребенка с ней не было. Тогда-то женщина и заподозрила неладное. Она тут же забила тревогу: позвонила по номеру 112, обратилась за помощью к соседям. Уже через двадцать минут ребенка искал весь хутор, в том числе — и старшие братья.
По словам местных жителей, сначала все надеялись, что мальчик нахулиганил и прячется. Возможно, промок и боится идти домой. Осмотрели все закоулки в его дворе и во дворе бабушки, но поиски результата не принесли.
ПОГИБ РЯДОМ С ДОМОМ.
Параллельно люди прочесывали берег. В одном месте реки, в 20 минутах ходьбы от дома, увидели детские и собачьи следы, а также обломки льда. Версия о том, что исчезновение Арсения связано с рекой, становилась все очевиднее. Тогда под руководством спасателей хуторяне разбились на несколько групп. Одна пошла вверх по реке, друга — вниз по течению. Также на воду спустили лодку.
В минутах 15 ходьбы от того места, где шли следы, обнаружили и ребенка. Но было поздно — Арсений уже не дышал.
По словам местных жителей, скорее всего, мальчик и пес ступили на тонкий лед на реке, и он под ними треснул. Овчарка сумела выбраться на берег, а вот у ребенка на это не хватило сил.
ОФИЦИАЛЬНО.
Сейчас в гибели мальчика разбираются правоохранительные органы региона. Пока семья не определилась с датой прощания.
— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По окончании проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
«Комсомольская правда» приносит свои соболезнования родным и близким ребенка.
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ.
Ранее мы писали о том, что в январе 2024 года в одном из сел Матвеево-Курганского района под лед провалились брат и сестра. Тело девочки вытащили из реки почти сразу. Мальчика искали несколько часов. К сожалению, он тоже скончался. Известно, что семья переехала в хутор в поисках лучшей жизни. Родители поселились в доме у водоема, в котором позже погибли их дети. Известно, что восьмилетняя девочка пыталась спасти шестилетнего брата, который первым ушел под воду. Но сил вытащить мальчика из реки у худенькой девчушки попросту не было.
Напомним, в 2023 году под лед провалились двое учеников одной из ростовских школ. Трагедия произошла в районе лодочной станции на улице Задонской. Двое школьников решили покататься по льду на реке Мертвый Донец. В тот вечер термометр показывал +1. В какой-то момент полаявший лед треснул и 12-летняя девочка и 10-летний мальчик оказались в ледяной воде. Сторож лодочной станции вместе с другом пытался спасти ребят. Позже мужчина скажет, что бился за них, как за своих родных детей, но ростовчанин так и не смогу вытянуть школьников из реки и они погибли.