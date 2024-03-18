«Сначала погиб муж, следом — сын»: Пятилетний мальчик провалился под лед, гуляя с собакой по реке в Ростовской области

Ранее мы писали о том, что в январе 2024 года в одном из сел Матвеево-Курганского района под лед провалились брат и сестра. Тело девочки вытащили из реки почти сразу. Мальчика искали несколько часов. К сожалению, он тоже скончался. Известно, что семья переехала в хутор в поисках лучшей жизни. Родители поселились в доме у водоема, в котором позже погибли их дети. Известно, что восьмилетняя девочка пыталась спасти шестилетнего брата, который первым ушел под воду. Но сил вытащить мальчика из реки у худенькой девчушки попросту не было.