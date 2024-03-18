Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Максимильяновка, Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.