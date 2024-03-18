Замдиректора ЧЭМК умер на работе

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об истребовании акций трех предприятий группы ЧЭМК. На все активы группы предприятия в Челябинской области и в других регионах наложен арест.