Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Замдиректора ЧЭМК умер на работе

ЧЕЛЯБИНСК, 18 марта, ФедералПресс. Заместитель генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Федор Каримов внезапно умер на рабочем месте. Ему было 76 лет.

«Федор Каримов скончался в понедельник, 18 марта», — подтвердили в пресс-службе предприятия.

Большую часть жизни Каримов служил в органах МВД. Он занимал пост главы следственной части управления по борьбе с организованной преступностью Южного Урала.

После ухода в отставку стал трудиться на должности адвоката. На Челябинском электрометаллургическом комбинате был ответственным за вопросы безопасности и юридические дела.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об истребовании акций трех предприятий группы ЧЭМК. На все активы группы предприятия в Челябинской области и в других регионах наложен арест.