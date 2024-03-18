В Махачкале экстренно приземлился самолет Ереван — Самара

Самолет, который летел из Еревана в Самару, внепланово приземлился в аэропорту Махачкалы. Об инциденте сообщают в Telegram-канале AVIAINCIDENT. Совершить посадку пришлось из-за того, что сработали индикаторы засорения фильтров.
Рейс выполняла авиакомпания «Ред Вингс». Самолет благополучно приземлился в аэропорту Махачкалы 17 марта в 19.03 по московскому времени.
По расписанию самолет должен был прилететь в Самару 17 марта в 20.55. А, судя по данным онлайн-табло аэропорта Курумоч, приземлился он на несколько часов позже — 18 марта в 01.49 по местному времени.