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В Волгограде водитель без прав и медосмотра управлял маршруткой

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, в ноябре прошлого года руководитель коммерческой фирмы по транспортным перевозкам граждан поручил везти пассажиров работнику с множественными хроническими заболеваниями и не имеющему прав на управление транспортом.

При управлении маршрутным такси 17 ноября водитель из-за болезни не справился с управлением и врезался во впереди стоящие на запрещающем сигнале светофора машины. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка маршрутки получила травмы.

Следователи установили, что по указанию обвиняемого водитель вышел на рейс без прохождения медосмотра.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.