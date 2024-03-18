В Волгограде водитель без прав и медосмотра управлял маршруткой

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, в ноябре прошлого года руководитель коммерческой фирмы по транспортным перевозкам граждан поручил везти пассажиров работнику с множественными хроническими заболеваниями и не имеющему прав на управление транспортом.
При управлении маршрутным такси 17 ноября водитель из-за болезни не справился с управлением и врезался во впереди стоящие на запрещающем сигнале светофора машины. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка маршрутки получила травмы.
Следователи установили, что по указанию обвиняемого водитель вышел на рейс без прохождения медосмотра.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.