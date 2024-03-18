«Не волнуйся, дорогая». Белоруска перевела 15 тысяч рублей бизнесмену, а он исчез

Жительница Кобрина потеряла 15 тысяч рублей, доверившись «бизнесмену» из интернета. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Так, 48-летняя кобринчанка в соцсети познакомилась с иностранцем и общалась с ним примерно полгода. Сначала они обменивались сообщениями в мессенджере, а потом стали созваниваться в скайпе. С фигурантом потерпевшая переписывалась и совершала аудиозвонки.
А после длительного общения фигурант заявил, что нуждается в материальной помощи. Мужчина говорил, что является бизнесменом, но не может оплатить товар из Китая на сумму более 15 тысяч белорусских рублей. В переписках мужчина называл белоруску «дорогой», обещал приехать и утверждал: «Не волнуйся, дорогая».
Однако когда кобринчанка, поверив злоумышленнику, собрала и перевела мошеннику нужную сумму, он исчез. Обманутая белоруска пошла в милицию.