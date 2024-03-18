«Не волнуйся, дорогая». Белоруска перевела 15 тысяч рублей бизнесмену, а он исчез

А после длительного общения фигурант заявил, что нуждается в материальной помощи. Мужчина говорил, что является бизнесменом, но не может оплатить товар из Китая на сумму более 15 тысяч белорусских рублей. В переписках мужчина называл белоруску «дорогой», обещал приехать и утверждал: «Не волнуйся, дорогая».